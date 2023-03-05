"الحركان" يعرب عن تقديره للثقة الملكية بتعيينه محافظًا لـ"هيئة عقارات الدولة"

وقدّم الدكتور الحركان شكره لوزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، سائلاً المولى -عز وجل- العون والسداد على أداء الأمانة، والإسهام مع جميع منسوبي الهيئة على تحقيق أهدافها، والارتقاء بمشاريعها، وأن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن.