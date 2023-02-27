"إكرام مكة": 70 مليون ريال قيمة الطعام الفائض خلال العام الماضي

أعلنت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة، عن حصيلة الطعام الفائض خلال عام 2022م، والبالغ قيمته 70 مليون ريال، كان مصيره الهدر وتحول إلى طعام أساسي للمحتاجين بمكة المكرمة.
وذكرت الجمعية أن أكثر من 3.402.016 كيلوجرامًا من فائض الطعام تم جمعه وفرزه وتوزيعه على المستحقين البالغ عددهم 18.809.309 أشخاص.
وأكد مدير الجمعية أحمد بن حربي المطرفي، سعي الجمعية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الهدر والفقد، وتحويل ذلك إلى مصدر طعام آمن للمحتاجين في مكة.
يُذكر أن الجمعية حققت 9297 جولة خلال هذا العام، بعدد مركبات بلغ 60 مركبة.