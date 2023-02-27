"إكرام مكة": 70 مليون ريال قيمة الطعام الفائض خلال العام الماضي

أعلنت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة، عن حصيلة الطعام الفائض خلال عام 2022م، والبالغ قيمته 70 مليون ريال، كان مصيره الهدر وتحول إلى طعام أساسي للمحتاجين بمكة المكرمة.