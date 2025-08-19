برعاية محافظ جدة.. ختام برنامج "البيك الصيفي" (أبطال البيت)

رعى صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي محافظ جدة، حفل ختام برنامج البيك الصيفي (أبطال البيت)، الذي أقيم في مقر المعهد الصناعي الثانوي بجدة، بتنفيذ شركة البيك للأنظمة الغذائية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.