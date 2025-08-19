برعاية محافظ جدة.. ختام برنامج "البيك الصيفي" (أبطال البيت)

رعى صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي محافظ جدة، حفل ختام برنامج البيك الصيفي (أبطال البيت)، الذي أقيم في مقر المعهد الصناعي الثانوي بجدة، بتنفيذ شركة البيك للأنظمة الغذائية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
ويهدف البرنامج إلى الاستثمار الأمثل لأوقات الطلاب والطالبات خلال فترة الصيف، من خلال إكسابهم مهارات متنوعة، وتعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي، إضافة إلى تنمية قدراتهم العملية والشخصية بما يسهم في إعداد جيل فاعل ومبدع.
وشهد الحفل تكريم المشاركين وتقديم نماذج من المشاريع والأنشطة التي أنجزوها خلال فترة البرنامج، وسط حضور لافت من أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي والتدريبي.
وأكدت إدارة البرنامج أن "أبطال البيت" يعكس حرص القطاع الخاص والشركاء الحكوميين على بناء مبادرات نوعية تستثمر طاقات الشباب والشابات، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم وتنمية رأس المال البشري.