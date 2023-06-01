"التعليم" تعلن عن آلية إجازات نهاية الأسبوع المطوَّلة وما بين الفصول.. هنا التفاصيل

أعلنت وزارة التعليم عن آلية إجازات نهاية الأسبوع المطولة، والإجازات بين الفصول الدراسية الثلاثة، لشاغلي الوظائف التعليمية والإداريين في الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، خلال العام الدراسي 1445هـ.