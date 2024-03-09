"الطرق": رصد أكثر من 14 ألف ملاحظة في حملة "طرق متميزة وآمنة"

وأظهرت الإحصائيات المتعلقة بسلامة الطرق وجود 6.010 ملاحظات، منها 1355 ملاحظة تتعلق بمواصفات الدهانات، و540 ملاحظة لعيون القطط، و1474 ملاحظة للحواجز، و1933 ملاحظة عن لوحات الطرق.

أما ملاحظات مواصفات السياج بأنواعه كافة فقد بلغت 439 ملاحظة، و269 ملاحظة رصدت على مطبات السرعة.