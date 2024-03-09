"الطرق": رصد أكثر من 14 ألف ملاحظة في حملة "طرق متميزة وآمنة"

اختتمت الهيئة العامة للطرق النسخة الرابعة من حملة "طرق متميزة وآمنة"، التي استهدفت مسحًا وتقييمًا كاملاً لشبكة طرق السعودية البالغ مجموع أطوالها أكثر من 73 ألف كيلومتر، وشارك فيها 620 عضوًا من موظفي وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وطلاب الجامعات، ورجال القوات الخاصة لأمن الطرق، وعدد من ممثلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، موزَّعين على 61 فريقًا في مختلف مناطق السعودية.
وكشفت نتائج الحملة عن رصد 14.476 ملاحظة، بينها 14.164 ملاحظة من خلال المسح الميداني بمشاركة المواطنين، و312 ملاحظة عبر مركز الاتصال (938)، وجميعها تتعلق بصيانة وسلامة الطرق، إضافة لملاحظات عامة أخرى.
وكشف التقرير الختامي للحملة تفاصيل الملاحظات المرصودة؛ إذ بلغت الملاحظات المتعلقة بالصيانة نحو 6.888 ملاحظة، منها 2.498 ملاحظة على الأسطح الأسفلتية، و357 ملاحظة على الجسور، و3.033 ملاحظة على مستوى النظافة.
وأظهرت الإحصائيات المتعلقة بسلامة الطرق وجود 6.010 ملاحظات، منها 1355 ملاحظة تتعلق بمواصفات الدهانات، و540 ملاحظة لعيون القطط، و1474 ملاحظة للحواجز، و1933 ملاحظة عن لوحات الطرق.
أما ملاحظات مواصفات السياج بأنواعه كافة فقد بلغت 439 ملاحظة، و269 ملاحظة رصدت على مطبات السرعة.
كما أظهرت الإحصائية أيضًا رصد 382 ملاحظة خارجية، منها 122 ملاحظة تتعلق بشبكة الاتصالات على الطرق، و260 ملاحظة لمحطات الوقود، إضافة إلى 1.196 ملاحظة أخرى، شملت التشوه البصري، ولوحات بيانات العقود، وعدادات الحركة، ومحطات وزن الشاحنات، والأسفلت المكشوط، إضافة إلى 422 ملاحظة أخرى.
وعن تصنيف الملاحظات حسب المناطق فقد تصدرت منطقة الرياض للقائمة بـ2.850 ملاحظة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ1.630 ملاحظة، فيما حلت القصيم ثالثا بـ1359 ملاحظة، ثم المدينة المنورة 1.355 ملاحظة، فيما حلت منطقة نجران في آخر القائمة بـ 316 ملاحظة.