اتفاقية تعاون بين "الصندوق الصناعي" و"منشآت" لدعم رواد الأعمال

ويسعى الصندوق من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم دعمه وخبرته عبر أكاديمية الصندوق الصناعي في تأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الدخول للقطاع الصناعي، موليًا اهتمامًا بالغًا بهذه المشاريع لتكون ذات قيمة مضافة في القطاع وعاملًا فاعلًا في تنمية الاقتصاد المحلي.