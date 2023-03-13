اتفاقية تعاون بين "الصندوق الصناعي" و"منشآت" لدعم رواد الأعمال

وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي، اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ وذلك لتقديم الدعم الاستشاري لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال برنامج "كيف تبدأ مشروعك الصناعي"، عبر أكاديمية "منشآت".
ومثّل الصندوق الصناعي في توقيع الاتفاقية، الرئيسُ التنفيذي الأمير سلطان بن خالد آل سعود؛ فيما مثّل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سعادة محافظ الهيئة الأستاذ سامي بن إبراهيم الحسيني؛ حيث جرى توقيع الاتفاقية على هامش ملتقى بيبان 23 المقام في الفترة من 9 حتى 13 مارس الجاري.
وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة فرص ريادية جديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر تحويل الأفكار والابتكارات الواعدة إلى مشاريع صناعية ناجحة؛ وذلك عبر تطبيقٍ عملي لخطوات وإجراءات تأسيس المشاريع الصناعية، إضافة إلى إكساب رواد الأعمال المهارات الأساسية لتحديد وتطوير الأفكار الاستثمارية، وكيفية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، بما يضمن إعدادهم وتمكينهم من إنشاء وإطلاق مشاريعهم الصناعية.
ويسعى الصندوق من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم دعمه وخبرته عبر أكاديمية الصندوق الصناعي في تأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الدخول للقطاع الصناعي، موليًا اهتمامًا بالغًا بهذه المشاريع لتكون ذات قيمة مضافة في القطاع وعاملًا فاعلًا في تنمية الاقتصاد المحلي.