بعروض وفعالية متنوعة.. قرية التأسيس بجدة تفتح أبوابها للأهالي والزوار

افتتحت "قرية التأسيس" بمحافظة جدة، اليوم، أبوابها لأهالي المحافظة، احتفاء بمناسبة يوم التأسيس، ليعيش زوارها تجربة إحياء قصص الماضي بطريقة مشوّقة عبر أقسام وممرات تحتضن عروضاً وفعاليات متنوعة لإرث وحضارة المنطقة المتنوعة التي تستهدف جميع الفئات العمرية للتعرف على الإرث الثقافي والتاريخي بطريقة مبهرة، والاعتزاز بيوم التأسيس، من خلال مشاركة الحضور للفعاليات عبر الأقسام والأجنحة التي تضمها القرية.