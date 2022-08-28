حالتا وفاة و15 إصابة في حادث تصادم باص ومركبة بجازان

باشرت فِرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان مساء الأحد حادث تصادم بين باص ومركبة بعد إشارة المعبوج باتجاه إشارة محلية؛ ما أدى إلى وقوع حالتَي وفاة، و15 إصابة، منها 3 حالات حرجة، و5 حالات متوسطة، و7 حالات طفيفة.