"الراجحي" يسلم أولى شهادات الرخصة المهنية لممارسي الإرشاد الأسري

وكانت قد وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، مذكرة تفاهم مشتركة مع مجلس شؤون الأسرة في مجال التوجيه والإرشاد الأسري، على هامش فعاليات منتدى الأسرة 2024 في نسخته السابعة الذي نظمه المجلس تحت شعار"الأسرة والإرشاد الأسري: بناء القوة من الداخل في عالم متغير".