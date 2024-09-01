"الراجحي" يسلم أولى شهادات الرخصة المهنية لممارسي الإرشاد الأسري

سلم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، اليوم الأحد، أولى شهادات الرخصة المهنية لمجموعة من ممارسي الإرشاد الأسري في المملكة.
وكانت قد وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، مذكرة تفاهم مشتركة مع مجلس شؤون الأسرة في مجال التوجيه والإرشاد الأسري، على هامش فعاليات منتدى الأسرة 2024 في نسخته السابعة الذي نظمه المجلس تحت شعار"الأسرة والإرشاد الأسري: بناء القوة من الداخل في عالم متغير".
مثّل الوزارة في توقيع المذكرة نائب الوزير للتنمية الاجتماعية المكلف المهندس سلطان بن جريس الجريس. فيما مثّل مجلس شؤون الأسرة الأمين العام للمجلس الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل.
وتتضمن بنود المذكرة بناء شراكة إستراتيجية بين الطرفين؛ لتبادل التقارير الإحصائية التي ترتبط بالأسرة والتعاون في مجال دراسة التحديات التي قد تواجه الأسرة ومعالجتها.
بالإضافة إلى إعداد الاستبيانات الموجهة والتعاون المشترك في رفع وعي المجتمع بالإرشاد الأسري وكيفية الاستفادة من خدماته.
يأتي توقيع هذه المذكرة؛ انطلاقًا من دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رسم السياسات والخطط والبرامج المختلفة المرتبطة بالأسرة والمساهمة في تعزيز الصحة النفسية لأفراد المجتمع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.