الطائف.. 30 فرقة بلدية تكافح آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض

وشملت الحملةُ جميع أحياء ومخططات الطائف، وتمت معالجة البؤر الحشرية بواسطة الفِرَق الميدانية المدعومة بأحدث أجهزة الرش الآلي والميكروجين والضباب وغيرها، كما أن الأمانة شرعت في تنفيذ حملة مركزة داخل الأحياء والمخططات السكنية بواسطة الفِرَق الميدانية التابعة للإدارة العامة للإصحاح البيئي، وتضم الفِرَق الأخصائيين والفنيين والمشرفين وفنيي المكافحة والعمال، إضافة إلى سيارات الرش الآلي والأجهزة اليدوية "أسطوانات وضباب وميكروجين" للقيام بعمليات الرش والمكافحة للشوارع والطرقات وداخل المنازل السكنية.