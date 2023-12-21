"خَرِبة ومصدومة".. غش في "أسواق السيارات المستعملة".. لوغاريتمات ونصائح والرقابة مطلب

وينصح "فهد" عند الرغبة في شراء سيارة مستعملة؛ خصوصًا ما إذا كان سعرها مرتفعًا؛ بالتوجه لمركز فحص من اختيارك كزبون والتأكد من مطابقة التقارير، ثم التحقق بنفسك من خلال النظر أسفل المركبة من خلوها من تسريب الزيوت وعدم تعرضها لصدمات صخور وعدم اهتراء الجلد وعضلات السيارة كما يصفها، وداعيًا للحرص على ترك المركبة قيد التشغيل لوقت طويل للتأكد من عدم ارتفاع حرارة محرك السيارة، ومن ثم فتح غطاء زيت المحرك للتأكد من عدم خروج أدخنة تدل على تلف المحرك.