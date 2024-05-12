دروب الحج القديمة ومنافع الناس.. هنا تراث يمتدّ عبر العصور ناقلًا الثقافة والمعرفة

وكان حجاج اليمن يسلكون ثلاث طرق هي: الطريق الساحلي والطريق الداخلي أو الأوسط، والطريق الأعلى، ولكل منها مساراته ومحطاته، ومتاعبه التي عانى منها الحجاج قرونًا طويلة، فالطريق الساحلي يمرّ بجوار البحر محاذيًا له من الشرق، ويبدأ من عدن فأبين مرورًا بالمخنق حتى الشرجة، وصولًا إلى القنيدرة، ثم عثر، ثم بيض، ثم الدويمة، ثم حمضة، ثم ذهبان، ثم حلين ثم قرما، فدوقة، إلى السرين وهي ملتقى طريق الساحل مع طريق الداخل، ومنها يفترقان أيضًا كل في جهته؛ حيث يسير الساحلي صوب الليث، فالشعيبة إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة.