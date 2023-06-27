بنسبة 80%.. ارتفاع قياسي في حركة البيانات بيوم عرفة عبر شبكة stc

سجلت شبكة مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، في آخر ساعة من ساعات يوم عرفة، ارتفاعاً في حركة البيانات ورقماً قياسياً بلغت نسبته 80% مقارنة بالعام الماضي كأعلى ساعة مشغولية في تاريخ مشعر عرفات بجميع الخدمات المقدمة، حيث تجاوزت حركة الجيل الخامس بنسبة 485%.
كما سجلت نفس الساعة رقماً جديداً في الخدمات الصوتية المحلية والدولية تجاوزت مثيلتها من العام الماضي بنسبة 97% وتجاوزت مثيلتها أيضاً في حركة المكالمات عبر الجيل الرابع أيضاً بنسبة 138% وذلك نتيجة حرص مجموعة stc على إثراء تجربة ضيوف الرحمن.
وبالتعاون مع الجهات الحكومية والحيوية في الحج في الرسائل التوعوية، فقد سجلت ذات الساعة أعلى ساعة مشغولية في تاريخ الرسائل النصية الواردة بارتفاع 154% عن العام الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع بعد رفع مجموعة stc، جاهزيتها التقنية والبشرية واللوجستية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالتزامن مع التطوير الذي شهده موسم حج هذا العام وتبني أحدث التقنيات المتقدمة، وبخاصة تطوير شبكة الجيل الخامس عبر إضافة 108 مواقع تدعم الشبكة.
كما جرى تحويل حركة المرور الدولية على (IP) بنسبة 100%. وتهدف عمليات التطوير والتحديث والصيانة؛ لتعزيز الكفاءة النوعية للتجربة الرقمية للعملاء في جميع الخدمات المقدمة.
وحققت حلول شبكة الاتصالات الحرجة "تيترا" للجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحج معدل وفرة وصلت إلى 100% من خلال تخصيص 140 موقعاً للشبكة. وتخدم "تيترا" القطاعات الحيوية المسؤولة عن إنقاذ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وإدارة الموارد العامة والبنى التحتية والخدمات الأساسية.
كما وفرت خدمة "فوراً"، التي تمثل الجيل التالي من وسائل الاتصالات الحيوية (اضغط وتحدث push to talk)، التي تعمل على شبكة الجوال باستخدام تقنية النطاق العريض (LTE). وتتميز "فوراً" بالموثوقية العالية وانخفاض التكلفة والأمان المرتفع، وهي مخصصة لفرق العمل ومتوافقة مع الأنظمة المعتمدة في المملكة.