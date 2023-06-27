بنسبة 80%.. ارتفاع قياسي في حركة البيانات بيوم عرفة عبر شبكة stc

سجلت شبكة مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، في آخر ساعة من ساعات يوم عرفة، ارتفاعاً في حركة البيانات ورقماً قياسياً بلغت نسبته 80% مقارنة بالعام الماضي كأعلى ساعة مشغولية في تاريخ مشعر عرفات بجميع الخدمات المقدمة، حيث تجاوزت حركة الجيل الخامس بنسبة 485%.