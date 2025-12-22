المرور السعودي يحذّر من القيادة عكس السير: تصرّف متهور يهدد السلامة العامة

حذّر المرور السعودي من قيادة المركبة عكس اتجاه السير، مؤكدًا أنها تُعد سلوكًا متهورًا يعرّض مستخدمي الطريق لخطر الحوادث المرورية الجسيمة.
وأوضح «المرور» أن القيادة بعكس الاتجاه تُعد مخالفة جسيمة للأنظمة المرورية، لما تسببه من تهديد مباشر للسلامة العامة، داعيًا جميع قائدي المركبات إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، والتقيد باتجاهات السير المحددة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وأكد أن الالتزام بقواعد السير يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات المختصة ومستخدمي الطرق لتحقيق بيئة مرورية آمنة للجميع.