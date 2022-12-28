عبدالعزيز بن سلمان يشكر القيادة: نظام إمدادات الطاقة يُكمل المنظومة التشريعية في القطاع

ورُوعي في "نظام إمدادات الطاقة" عند إعداده، أن يكون نظاماً شاملاً لجميع منتجات الطاقة في المملكة، وأن يهدف إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها العاملين في جميع المجالات، كما يشمل تنظيم رُخص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين.