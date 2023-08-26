أمطار وبرديات وأودية تجري.. قراءة جوية في "طقس الـ24 ساعة المقبلة"

تشير آخر الخرائط الجوية عبر نماذج المحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات باستمرار تأثر القطاع الجنوبي الغربي والغربي بأحوال جوية غير مستقرة غداً الأحد تستمر لِعدّة أيام؛ حيث تتدفق كميات من الرطوبة في طبقات الجو المنخفضة من مناطق استوائية بالتزامن مع تدفق الشرقيات في طبقات الجو المتوسطة والعالية ومحملة أيضاً بالرطوبة.
ويتوقع -بمشيئة الله- أن تتكاثر السحب الركامية ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الأحد على المرتفعات الشرقية لجازان وعسير والباحة ولكن بشكل متفرق إجمالاً، وفق موقع "طقس العرب".
في حين تتركز هذه السحب الركامية على المرتفعات الشرقية والجنوبية الشرقية لمكة المكرمة ويرافقها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البَرديات مع احتمالية جريان الأودية والشعاب، ويحتمل أن تطال هذه الأمطار أيضاً مدينة الطائف، كما تمتد السحب الركامية بشكل محدود لبعض مرتفعات جنوب وغرب المدينة المنورة بإذن الله.
ويكون الطقس مستقراً وحار إلى شديد الحرارة في باقي مناطق المملكة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة على جنوب وغرب المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة على سواحل البحر الأحمر والمدينة المنورة.