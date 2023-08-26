أمطار وبرديات وأودية تجري.. قراءة جوية في "طقس الـ24 ساعة المقبلة"

في حين تتركز هذه السحب الركامية على المرتفعات الشرقية والجنوبية الشرقية لمكة المكرمة ويرافقها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البَرديات مع احتمالية جريان الأودية والشعاب، ويحتمل أن تطال هذه الأمطار أيضاً مدينة الطائف، كما تمتد السحب الركامية بشكل محدود لبعض مرتفعات جنوب وغرب المدينة المنورة بإذن الله.