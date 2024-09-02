جامعة أم القرى تطرح 182 وظيفة أكاديمية.. بنظام التعاقد بدوام كامل

وبيّنت أن شروط التقديم على الوظائف الأكاديمية تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولائقاً صحياً، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الوظيفية من اللجان والمجالس المختصة، وأن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل، والإقامة في بلد الدراسة، وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بُعد، وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة التصنيف المهني السعودي للتخصصات الصحية، وحاصلاً على درجة (70%) على الأقل في اختبار هيئة التخصصات الصحية للمتقدمين للوظائف الصحية على وظيفة محاضر، علاوة على أن يكون التقدم على وظيفة واحدة، وفي حال التقدم على أكثر من وظيفة تلغى جميع الطلبات، وكذلك كل طلب غير مكتمل أو غير مستوفٍ للشروط.