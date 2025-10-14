محليات

الطائرة الإغاثية السعودية الـ68 تصل العريش تمهيدًا لنقلها إلى الأشقاء في غزة

يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة في إطار الدعم السعودي للشعب الفلسطيني الشقيق
تم النشر في

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ(68) التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، تحمل على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من محنة المجاعة القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
غزة

