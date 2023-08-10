غدًا.. الباحة تستضيف الجولة الثانية لمنافسات صعود الهضبة

وأسفرت الجولة الأولى للبطولة التي أقيمت في شهر يوليو الماضي، عن تصدّر السائق جان لحود الترتيب العام بعد الجولة الأولى، الذي تلاه ربيع الأعور في المركز الثاني، وفادي حمادة في المركز الثالث، فيما تصدّر عبدالعزيز ماجد الفضيلي ترتيب فئة G1، وهشام بديع البديع في فئة G2، ومبارك مبارك علي الزبيدي في فئة G3، وربيع مؤيد الأعور في فئة G4، وجان لحود ترتيب فئة G5، وفادي يوسف حمادة ترتيب فئة G6، وتصدرت السائقة جالا فيصل آل غالب ترتيب فئة كأس السيدات.