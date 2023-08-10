غدًا.. الباحة تستضيف الجولة الثانية لمنافسات صعود الهضبة

تتواصل منافسات بطولة صعود الهضبة ضمن بطولة السعودية 2023؛ حيث تستضيف منطقة الباحة الجولة الثانية للبطولة خلال الفترة من 11 إلى 12 أغسطس الجاري، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة وإمارة منطقة الباحة.
وتقام المنافسات في منطقة مرتفعات غابة خيرة بمحافظة بني حسن في منطقة الباحة، جنوب المملكة، بمشاركة أكثر من 82 متسابقًا من نخبة السائقين في المملكة والمنطقة؛ حيث يتنافسون على مسار يبلغ طوله 3 كم، ويتضمن نحو 29 منعطفًا بين البداية والنهاية.
وأسفرت الجولة الأولى للبطولة التي أقيمت في شهر يوليو الماضي، عن تصدّر السائق جان لحود الترتيب العام بعد الجولة الأولى، الذي تلاه ربيع الأعور في المركز الثاني، وفادي حمادة في المركز الثالث، فيما تصدّر عبدالعزيز ماجد الفضيلي ترتيب فئة G1، وهشام بديع البديع في فئة G2، ومبارك مبارك علي الزبيدي في فئة G3، وربيع مؤيد الأعور في فئة G4، وجان لحود ترتيب فئة G5، وفادي يوسف حمادة ترتيب فئة G6، وتصدرت السائقة جالا فيصل آل غالب ترتيب فئة كأس السيدات.
وكثّف المشاركون استعداداتهم لخوض غمار جولة حماسية أخرى من البطولة، لاسيما مع توفير جوائز أكبر وحوافز مالية وعينية قيّمة للفائزين هذا العام؛ حيث يحصل صاحب المركز الأول على سيارة GR 86 MT، إلى جانب جوائز مالية بإجمالي 50 ألف ريال سعودي مقسمة على الأوائل من كل فئة.
وشهدت الفترة الماضية استعدادات مكثفة لضمان استمرار وتيرة الأعمال التحضيرية بأعلى المستويات، وبما يواكب المكانة الكبيرة التي تحظى بها بطولة السعودية 2023، كإحدى أهم المحطات على خارطة رياضة المحركات السعودية، وإعداد واحتكاك للمشاركين في جميع الفئات.