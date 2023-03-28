أجواء ممتعة.. شاهد كيف جذبت "مضامير المشاة" أهالي عرعر في رمضان

جذبت مضامير المشاة والمتنزهات العامة بمدينة عرعر خلال أيام شهر رمضان المبارك، المواطنين والمقيمين، لممارسة رياضة المشي والجري وقضاء أوقات ممتعة وسط اعتدال الأجواء، حيث استهوت هذه الرياضة المرتادين، بسبب تغير العادات اليومية المتعلقة بتناول الطعام، حيث دفع كثيرون إلى اتّباع أنظمة وبرامج يومية لتحسين مستوى الصحة.
ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" عدداً من المواطنين والمقيمين الذين يمارسون رياضة المشي، حيث أكّدوا أنهم يقضون أوقاتاً ممتعة ويمارسون المشي بشكل يومي قبل الإفطار بنصف ساعة تقريباً، مشيرين إلى أن الأجواء بعرعر مناسبة للرياضة وممارستها.