"تجمُّع القصيم": تدشين أسطول سيارات إسعاف جديدة مجهّزة بأحدث التقنيات الحديثة

ويهدف تجمُّع القصيم الصحي من خلال إطلاق المبادرات وخطط التطوير والتحسين المستمرة، إلى تقديم أجود الخدمات الطبية والعلاجية للمستفيدين من جميع محافظات المنطقة وخارجها، بما يتماشى مع برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030 مجال في جودة الحياة، وبما يحقق رضا المستفيدين ويصل بالخدمات الصحية لمستوى الطموحات المرجوة والغايات المنشودة.