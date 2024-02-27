أمين "التعاون الإسلامي" يبحث مع وزيرة الخارجية الهولندية الأوضاع المأساوية في غزة

التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الثلاثاء، بوزيرة الشؤون الخارجية بمملكة هولندا هانكي بروينز سلوط، وذلك على هامش مشاركته في مرافعة المنظمة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص احتلال الأرض الفلسطينية.
وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الأمين العام عن بالغ انشغال المنظمة بخصوص استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، داعياً مملكة هولندا إلى ممارسة مزيدٍ من الضغط على إسرائيل قوة الاحتلال لإنهاء عدوانها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية عاجلاً إلى قطاع غزة.
وتطرق "طه" مع الوزيرة الهولندية إلى ظاهرة تفاقم الإسلاموفوبيا والإساءة للمقدسات، مثل ما حصل من حرق لنسخ من المصحف الشريف بهولندا، راجياً أن تبذل السلطات الهولندية مزيداً من الجهود لمنع مثل هذه الممارسات.
وأعربت الوزيرة من جهتها عن تفهم حكومة بلدها لمشاغل العالم الإسلامي، مؤكدة ما يحدو هولندا من رغبة في تعزيز علاقات التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، وقرارها بتعيين مبعوث خاص لبلادها لدى المنظمة.