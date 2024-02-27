أمين "التعاون الإسلامي" يبحث مع وزيرة الخارجية الهولندية الأوضاع المأساوية في غزة

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الأمين العام عن بالغ انشغال المنظمة بخصوص استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، داعياً مملكة هولندا إلى ممارسة مزيدٍ من الضغط على إسرائيل قوة الاحتلال لإنهاء عدوانها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية عاجلاً إلى قطاع غزة.