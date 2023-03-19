"لازوردي للمجوهرات" تفتتح أحدث متاجرها في سوق المساعدية بجدة

افتتحت "لازوردي" للمجوهرات أحدث متاجرها في "سوق المساعدية" بمدينة جدة، بحضور المدير العام لشركة لازوردي الأستاذ باسل أبو شامي، والشيخ فيضي الحاشدي شيخ الصاغة بمدينة جدة، والدكتور المهندس عبدالغني الصائغ، شيخ صاغة مكة ونائب رئيس لجنة الذهب في المملكة، ولفيف من نخبة تجار الذهب ورجال وسيدات الأعمال والمجتمع في مدينة جدة.
يأتي افتتاح المتجر الجديد ضمن خطة الشركة التوسعية التي تسعى إلى زيادة عدد متاجرها في المملكة، بما يتناسب مع الطلب العالي على منتجاتها الذهبية والماسية التي تتفرَّد بتصاميمها المُبتكرة، ولمساتها العصرية التي تواكب أحدث صيحات الموضة العالمية.
وشهد حفل الافتتاح الذي انطلق يوم الإثنين 13 مارس 2023م عند تمام الساعة 7.00 مساءً، حضورًا واسعًا من عاشقات الموضة اللاتي يتطلَّعنَ لاقتناء أحدث التصاميم والابتكارات في عالم الذهب والألماس. وتضمن الحفل العديد من المفاجآت التي نالت إعجاب الحضور، كما تمَّ تقديم هدايا ذهبية لأوائل المشترين من المتجر لمجوهرات "لازوردي" الفريدة.
من جانبه صرَّح السيد "سليم شدياق" الرئيس التنفيذي لشركة "لازوردي"، بأن الشركة تحرص على الوصول إلى عملائها أينما كانوا، من خلال افتتاح متاجر جديدة لها مُصمَّمة وفق أعلى المعايير العالمية؛ تًعد مرتاديها بتجربة تسوُّقٍ فريدةٍ وعصرية، وذلك ضمن خطتها الرامية للتوسع والنمو داخل مختلف مدن المملكة العربية السعودية، كجزءٍ من إستراتيجية التحوُّل التي بدأتها الشركة قبل ثلاثة أعوام؛ لتعزيز تواجدها في السوق، إضافة إلى تطوير منتجاتها، وإثراء عالم المجوهرات بمصوغاتٍ جديدةٍ ومبتكرة، تواكب الذوق الرفيع لعملائنا داخل المملكة والمنطقة العربية، وكافة أنحاء العالم.
بدوره صرح السيد "باسل أبو شامي" أن شركة "لازوردي" نجحت في كسب ثقة المرأة السعودية، بعد أكثر من 40 عامًا في السوق السعودي؛ ما جعلها تفهم متطلباتها، وتوفر لها تشكيلاتٍ رائعةً من المجوهرات العصريَّة من تشكيلة لازوردي الفاخرة، وعلاماتها التجارية "Miss L’" ومجموعة "L’azurde Instyle" المفعمة بالأنوثة، والمصنوعة بمهارةٍ وحرفيَّةٍ عالية، والتي تمَّ تصميمها خصيصًا لتلبي متطلبات الفتاة السعودية، وتتماشى مع شخصيتها الفريدة، وتمنحها فرصة الاحتفاء بأجمل الأوقات بأسعار مقبولة.
جديرٌ بالذكر أن "لازوردي" تحظى بحضورٍ قويٍّ في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وهي توفر خدمة البيع المباشر لعملائها في متاجرها المنتشرة بأرقى الأسواق ومراكز التسوُّق التجارية بالمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى خدمة التسوُّق الإلكتروني عبر منصتها للتجارة الإلكترونية https://Lazurde.com التي تطوَّرت بشكلٍ عصريّ؛ لتمنح عملاءها تجربة تسوُّق فريدة.