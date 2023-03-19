"لازوردي للمجوهرات" تفتتح أحدث متاجرها في سوق المساعدية بجدة

بدوره صرح السيد "باسل أبو شامي" أن شركة "لازوردي" نجحت في كسب ثقة المرأة السعودية، بعد أكثر من 40 عامًا في السوق السعودي؛ ما جعلها تفهم متطلباتها، وتوفر لها تشكيلاتٍ رائعةً من المجوهرات العصريَّة من تشكيلة لازوردي الفاخرة، وعلاماتها التجارية "Miss L’" ومجموعة "L’azurde Instyle" المفعمة بالأنوثة، والمصنوعة بمهارةٍ وحرفيَّةٍ عالية، والتي تمَّ تصميمها خصيصًا لتلبي متطلبات الفتاة السعودية، وتتماشى مع شخصيتها الفريدة، وتمنحها فرصة الاحتفاء بأجمل الأوقات بأسعار مقبولة.