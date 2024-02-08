"هيئة السياحة" توقّع مذكرة مع نظيرتها السويسرية للترويج لمجموعة متنوعة من وجهات السفر

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى استقبال 150 مليون زائر بحلول عام 2030، وتعد واحدة من أسرع الوجهات نمواً في العالم، كما تعزز المملكة اتصالها بالعالم من خلال إستراتيجية الطيران عبر ميزانية تقدر بـ 100 مليار دولار، إذ تمتلك شبكة جوية تصل حالياً إلى أكثر من 128 وجهة، بما في ذلك سويسرا، ويرتبط البلدان الشقيقان بثلاث رحلات أسبوعية من جنيف إلى الرياض، بسعة تصل إلى 330 مقعداً، وأربع رحلات أسبوعية من جنيف إلى جدة بسعة تصل إلى 564 مقعداً، كما تتوفر رحلات من زيورخ إلى الرياض بثلاث رحلات أسبوعية وأكثر من 300 مقعد.