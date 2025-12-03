الجدعان: إنفاق مدروس وخطط توسعية لضمان إنجاز المشاريع وتحولٌ في نهج الدورة الاقتصادية خلال 8 سنوات

كشف وزير المالية محمد الجدعان، خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2026 اليوم، أن الإنفاق الحكومي يسير وفق آلية مدروسة تركز على دعم الخدمات التي تمسّ المواطن مباشرة، مشيرًا إلى أن خطط التوسع في الإنفاق ستستمر خلال السنوات المقبلة لضمان إنجاز المشاريع المقررة وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
وأوضح الجدعان أن ما شهدته المملكة خلال السنوات الثماني الماضية يمثّل تحولًا جوهريًا في منهجية التعامل مع الدورة الاقتصادية التقليدية، مؤكدًا أن السياسات المالية أصبحت أكثر مرونة واستدامة، وتعتمد على التخطيط متوسط وطويل المدى لضمان استمرارية النمو وتعزيز كفاءة الإنفاق.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، بما يعزز جودة الحياة ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع استمرار العمل على تطوير الأنظمة المالية ورفع كفاءة إدارة الموارد.