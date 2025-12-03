الجدعان: إنفاق مدروس وخطط توسعية لضمان إنجاز المشاريع وتحولٌ في نهج الدورة الاقتصادية خلال 8 سنوات

كشف وزير المالية محمد الجدعان، خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2026 اليوم، أن الإنفاق الحكومي يسير وفق آلية مدروسة تركز على دعم الخدمات التي تمسّ المواطن مباشرة، مشيرًا إلى أن خطط التوسع في الإنفاق ستستمر خلال السنوات المقبلة لضمان إنجاز المشاريع المقررة وفق الجداول الزمنية المعتمدة.