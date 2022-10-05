"فيصل بن فرحان" يبحث مع وزير خارجية صربيا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية صربيا نيكولا سلاكوفيتش، في مقر وزارة الخارجية الصربية في العاصمة بلغراد.
وشهد اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وصربيا وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ووقّع الوزيران مذكرة تفاهم حول التعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية لوزارتي الخارجية في البلدين والمتمثلة بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، والأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الصربية.
وأقام الوزير سلاكوفيتش، مأدبة غداء على شرف وزير الخارجية والوفد المرافق له.
وحضر الاستقبال وتوقيع مذكرة التفاهم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك السفير غير المقيم لدى جمهوريتي صربيا وكرواتيا أسامة بن داخل الأحمدي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.