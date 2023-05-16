استغرقت ساعتين.. جراحة تُنهي معاناة طفل من انسداد الأمعاء في بريدة

أنهى أطباء مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، معاناة طفل بعمر ثلاثة أعوام، من انتفاخ شديد بالبطن مع إيقاءات صفراوية سبّبت انسدادًا في الأمعاء، بعد تدخل جراحي استغرق ساعتين.
وتفصيلًا، استقبل الفريق الطبي حالة لطفل تمت إحالته من مستشفى المذنب العام، وبعد إجراء الكشوفات السريرية له، والفحوصات المخبرية والتصوير بالأشعة لمنطقة البطن تبين وجود انسداد بالأمعاء.
وبيّن الفريق الطبي المعالج أن حالة الطفل تحتاج إلى إجراء عملية جراحية استكشافية للبطن؛ لمعرفة سبب انسداد الأمعاء، والتي أظهرت أن هناك رباطًا ناتجًا عن "رتج ميكل"، ويسبب انفتالًا وانسدادًا بالأمعاء.
وأفاد "الفريق" بأنه جرى خلال العملية الاستكشافية قص البند المسبب للانسداد وتحرير الأمعاء، مع استئصال قطعة معوية صغيرة متموتة ومن ثم إعادة توصيل ومفاغرة الأمعاء السليمة، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح، وتحسنت حالة الطفل بشكل جيد، وتم السماح بالتغذية عن طريق الفم دون أي مشاكل.
من جهة أخرى ووفقًا لتجمع القصيم الصحي، فقد تَمَكن مستشفى الولادة والأطفال ببريدة خلال العام الجاري 2023م من إجراء أكثر من 1965 عملية جراحية تكللت كلها بالنجاح، وبلغت عمليات جراحات النساء 1329 عملية؛ فيما بلغت عمليات جراحات الأطفال 636 عملية.