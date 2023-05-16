استغرقت ساعتين.. جراحة تُنهي معاناة طفل من انسداد الأمعاء في بريدة

وأفاد "الفريق" بأنه جرى خلال العملية الاستكشافية قص البند المسبب للانسداد وتحرير الأمعاء، مع استئصال قطعة معوية صغيرة متموتة ومن ثم إعادة توصيل ومفاغرة الأمعاء السليمة، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح، وتحسنت حالة الطفل بشكل جيد، وتم السماح بالتغذية عن طريق الفم دون أي مشاكل.