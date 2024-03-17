بعنوان "إلهام الإدماج".. هيلتون مكة يحتفي باليوم العالمي للمرأة بفعالية خاصة

احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، قام فندق هيلتون مكة بتنظيم واستضافة فعالية خاصة بعنوان "إلهام الإدماج"، بعد ظهر اليوم، 7 مارس؛ للاحتفاء بإنجازات المرأة وأهمية وقدرات بيئة العمل المتنوعة. وتَضَمن الحدث مشاركة سارة التركستاني، رائدة الأعمال السعودية والمتحدثة التحفيزية ومناصرة الصحة النفسية والجسدية، التي شاركت رحلتها الملهمة ورؤيتها حول النجاح والحياة الشاملة مع الحضور.
وتماشيًا مع مبادرة "إلهام الإدماج" العالمية من هيلتون؛ عززت مشاركة سارة التركستاني رسالة الفندق في خلق بيئة عمل داعمة تمكّن النساء الموهوبات من التميز. ويضم فريق "هيلتون مكة" اليوم عددًا من السيدات في مناصب قيادية في مختلف الإدارات؛ حيث توفر الشركة فرصًا متساوية للنمو المهني والشخصي.
أقيم الاحتفال في قاعة هيلتون للمؤتمرات بالطابق الثاني في تمام الساعة الرابعة مساءً، واستقبل أكثر من 100 امرأة من عضوات فريق هيلتون مكة. وقدمت الفعالية في فترة ما بعد الظهر، وكانت مليئة بالتواصل والإلهام والتقدير للمساهمات القيمة التي تقدّمها المرأة في المجتمع السعودي.
وبهذه المناسبة، صرح السيد بسام عمار، المدير العام لفندق هيلتون مكة وفندق ومركز مؤتمرات هيلتون مكة: "يأتي اليوم العالمي للمرأة كتذكير قوي بأهمية تعزيز قيادة المرأة، ويشرّفنا استضافة سارة التركستاني معنا لمشاركة رؤيتها معنا. نحن نؤكد اليوم على دعمنا الراسخ للنساء في مؤسستنا، وهذا الاحتفال يجسد التزامنا بتوفير بيئة عمل شاملة حيث تتاح للجميع فرص النجاح والإلهام المتساوية. إن قائداتنا المتميزات هن جزء لا يتجزأ من نجاحنا".
سارة التركستاني هي رائدة أعمال سعودية ومتحدثة تحفيزية ومناصرة للصحة النفسية والجسدية؛ بصفتها المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـLoCa Studios، تُحدِث سارة ثورة في صناعة اللياقة البدنية من خلال نهجها الشامل. وتوفر أيضًا خبرتها في الصيدلة وشهادة الـMBA الحائزة عليها في مجال إدارة الأعمال، منظورًا فريدًا للصحة والعافية ونجاح الشركات. وهي مناصر قوي لتمكين الأفراد من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة وعيش حياة مُرضية.
تلتزم "هيلتون" بتعزيز مكان عمل متنوع وشامل. وكجزء من حملتها العالمية "إلهام الإدماج"، تقدم هيلتون مبادراتٍ مثل برامج التدريب القيادي المخصصة، ودعم مجموعات الموارد لأعضاء الفريق من السيدات لتمكين القيادات النسائية داخل المؤسسة. وتم الاعتراف بشركة هيلتون كأفضل مكان عمل في العالم من قِبَل Great Place to Work وتعمل بنشاط على تعزيز تمثيل أكبر للنساء في المناصب العليا على مستوى العالم.