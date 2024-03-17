بعنوان "إلهام الإدماج".. هيلتون مكة يحتفي باليوم العالمي للمرأة بفعالية خاصة

أقيم الاحتفال في قاعة هيلتون للمؤتمرات بالطابق الثاني في تمام الساعة الرابعة مساءً، واستقبل أكثر من 100 امرأة من عضوات فريق هيلتون مكة. وقدمت الفعالية في فترة ما بعد الظهر، وكانت مليئة بالتواصل والإلهام والتقدير للمساهمات القيمة التي تقدّمها المرأة في المجتمع السعودي.