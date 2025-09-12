مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يستأصل "11" ورماً رحمياً من شابة مع الحفاظ على إمكانية الحمل

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في استئصال ورم ليفي ضخم وزنه "2" كجم بالإضافة إلى "10" أورام أخرى أصغر من رحم فتاة تبلغ من العمر " 32" عامًا، أُحيلت إلى المستشفى بسبب وجود كتلة كبيرة في البطن والحوض، تشبه الرحم الحامل في الشهر السادس.
وقالت د. سعاد الأسيود استشارية النساء والولادة، رئيسة الفريق الطبي المعالج الحاصلة على الزمالة الألمانية، أن المراجعة كانت تشتكي من ضغط في الحوض، وعدم ارتياح في المستقيم مع صعوبة في التبرز والتبول، وألم في أسفل البطن، وغزارة الطمث. وكشفت الفحوصات التصويرية عن وجود كتلتين كبيرتين بجانب الرحم يُشتبه بأنهما عضلات ليفية رحمية، بعد تقييم شامل قبل العملية وتقديم المشورة، خلص الفريق الطبي إلى خطة علاجية، وأخضعها لعملية جرى فيها استئصال عضلات ليفية عن طريق البطن تحت التخدير النصفي. وأثناء العملية، وُجدت كتلتان كبيرتان بجانب بعضهما البعض، وكانت إحداهما تنشأ من الرباط العريض الأيسر، وتضغط بشكل كبير على الحالب في الجهة نفسها، الأمر الذي شكل خطرًا عاليًا لحدوث نزيف أو مضاعفات وعائية. كما تم استئصال عشر عضلات ليفية صغيرة أخرى من النوع الجوفي وتحت المصلي . وأُجريت العملية بتحكم دقيق على النزيف، مع الحفاظ على الرحم وقناتي فالوب والمبيضين، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح التام.
واستطردت د. سعاد قائلة أن المراجعة نقلت إلى غرفة التنويم، وبقيت محاطة بالرعاية الطبية لمدة يومين، ثم غادرت المستشفى بحالة صحية جيدة، ولاحقاً تعافت دون أي مضاعفات بعد العملية، عندما عادت للمتابعة، أظهر الفحص السريري والتصوير بالموجات فوق الصوتية، أن الرحم والملحقات في حالة طبيعية، كما أظهرت صور الكليتين سلامتهما عدم وجود أي خلل فيها، كما أن المراجعة أكدت زوال كافة الأعراض، بما فيه ضغط الحوض.
وفي ختام حديثها قالت د. سعاد أن العملية تعكس الدقة التي تجرى بها عمليات استئصال الأورام الليفية الكبيرة المعقدة المنشأ بالمستشفى، مع الحفاظ على الأعضاء التناسلية، وأهمية التخطيط الجيد قبل العملية، والانتباه الدقيق أثناء الجراحة لتجنب مضاعفات مثل إصابة الحالب أو النزيف الشديد.