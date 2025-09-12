مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يستأصل "11" ورماً رحمياً من شابة مع الحفاظ على إمكانية الحمل

وقالت د. سعاد الأسيود استشارية النساء والولادة، رئيسة الفريق الطبي المعالج الحاصلة على الزمالة الألمانية، أن المراجعة كانت تشتكي من ضغط في الحوض، وعدم ارتياح في المستقيم مع صعوبة في التبرز والتبول، وألم في أسفل البطن، وغزارة الطمث. وكشفت الفحوصات التصويرية عن وجود كتلتين كبيرتين بجانب الرحم يُشتبه بأنهما عضلات ليفية رحمية، بعد تقييم شامل قبل العملية وتقديم المشورة، خلص الفريق الطبي إلى خطة علاجية، وأخضعها لعملية جرى فيها استئصال عضلات ليفية عن طريق البطن تحت التخدير النصفي. وأثناء العملية، وُجدت كتلتان كبيرتان بجانب بعضهما البعض، وكانت إحداهما تنشأ من الرباط العريض الأيسر، وتضغط بشكل كبير على الحالب في الجهة نفسها، الأمر الذي شكل خطرًا عاليًا لحدوث نزيف أو مضاعفات وعائية. كما تم استئصال عشر عضلات ليفية صغيرة أخرى من النوع الجوفي وتحت المصلي . وأُجريت العملية بتحكم دقيق على النزيف، مع الحفاظ على الرحم وقناتي فالوب والمبيضين، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح التام.