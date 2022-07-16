"جراحة المسالك" بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يحصد شهادة التميز الدولية من "SRC"

وقال الدكتور سمير سندي المدير الطبي للمستشفى، لا شك أن الحصول على هذا الاعتماد ، نتاج طبيعي للجهد الدؤوب والمتميز الذي يبذله كافة العاملين في المستشفى من كوادر طبية وفنية وإدارية، إضافة إلى الزملاء بإدارة الجودة، في وضع الخطط والإستراتيجيات وتوفير كافة المقومات والاحتياجات اللازمة، مع تهيئة البيئة النموذجية لتحقيق تلك النجاحات.