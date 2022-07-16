"جراحة المسالك" بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يحصد شهادة التميز الدولية من "SRC"

نجح مركز جراحة المسالك البولية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، في تحقيق إنجازٍ جديدٍ يُضاف إلى سجل إنجازات مجموعة سليمان الحبيب الطبية، بحصوله على شهادة الاعتماد المتميز من المؤسسة الأمريكية للتميز SRC، بعد عملية تقييم شاملة ودقيقة للمقاييس والمعايير الدولية المطبقة.
وتعد المؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز، إحدى المؤسسات الرائدة في تعزيز مستويات السلامة والكفاءة والفعالية في مجال الرعاية الصحية عالمياً.
وقال الدكتور سمير سندي المدير الطبي للمستشفى، لا شك أن الحصول على هذا الاعتماد ، نتاج طبيعي للجهد الدؤوب والمتميز الذي يبذله كافة العاملين في المستشفى من كوادر طبية وفنية وإدارية، إضافة إلى الزملاء بإدارة الجودة، في وضع الخطط والإستراتيجيات وتوفير كافة المقومات والاحتياجات اللازمة، مع تهيئة البيئة النموذجية لتحقيق تلك النجاحات.
وأضاف سندي، أن هذا الاعتماد يُعد اعترافاً دولياً بأن المستشفى يقوم بتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة الموصى بها عالمياً، بفضل حرصنا على التقييم الدوري لمؤشرات الأداء من خلال إدارة الجودة المعنية بتحسين مستوى الخدمات الصحية والحفاظ على سلامة المرضى، الذي يأتي في إطار سعينا نحو الوصول إلى أرقى مستويات الرعاية الطبية مع تقديم نموذج صحي متميز.
وأوضح أن هذا الاعتماد سيشكل دافعاً قوياً للمستشفى للمضي قدماً في تطبيق مزيدٍ من معايير الجودة والتطوير المستمر لخدماتها على المستوى الطبي والفني والإداري، الذي يأتي تحقيقاً لرؤية مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية التي تسعى لأن تكون أفضل مقدم لخدمات الرعاية الصحية، والأكثر موثوقية في الشرق الأوسط.
جديرٌ بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يمتلك سجلاً حافلاً من الجوائز وشهادات الاعتماد، أبرزها اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI والجمعية الأمريكية لنظم المعلومات الصحية HIMSS.