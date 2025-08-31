12 فرصة عقارية إسثنائية من مدينة جدة في مزاد (سمو جدة)

تعلن مؤسسة ديار المجد العقاري وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة مزاد (سمو جدة) حضوري إلكتروني مدمج وذلك يوم الأثنين 8/9/2025م حضوريًا الساعة: 04:00م في قاعة قلوريا بمدينة جدة وإلكترونيًا عبر المنصة السعودية للمزادات.