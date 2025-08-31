12 فرصة عقارية إسثنائية من مدينة جدة في مزاد (سمو جدة)

تعلن مؤسسة ديار المجد العقاري وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة مزاد (سمو جدة) حضوري إلكتروني مدمج وذلك يوم الأثنين 8/9/2025م حضوريًا الساعة: 04:00م في قاعة قلوريا بمدينة جدة وإلكترونيًا عبر المنصة السعودية للمزادات.
ويعرض المزاد 12 فرصة عقارية نادرة بمساحات ومزايا مميزة ضمن مواقع حيوية وإستراتيجية في مدينة جدة:
-أرض تجارية بمساحة 3790.39م2 تتميز بموقها الفريد في حي البغدادية وتتألق بموقعها مباشرة على شارع حائل الحيوي وبالقرب من جدة التاريخية وتبعد 1.5كم عن ميناء جدة.
-أرض تجارية سكنية بمساحة 600م2 بحي الجوهرة تتميز بموقعها المثالي على الطريق الشرياني طريق الليث السريع تتألق بقربها من مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.
-أراضي تجارية مستودعات 10 قطع بمساحات مختلفة تتميز بموقعها وسط حي السروات تتميز بقربها من المرافق الحيوية وشبكة الطرق الرئيسية، مما يسهل الوصول إليها ويزيد من جاذبيتها كوجهة للاستثمار.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب مؤسسة ديار المجد العقاري بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الأرقام التالية:0505855881-0543508881
للاطلاع على المزاد: