"صخرة ومشهف".. روعة "الخبزة المقنّاة" تخطف زوّار مهرجان الأطاولة بالباحة

وتُعد "الخبزة المقنّاة" من الأطعمة الأساسية لأهالي المنطقة، حيث تعمل من دقيق القمح الذي يعجن بالماء، ثم يوضع على صخرة رقيقة السماكة بعد أن تسخن بإيقاد النار عليها ثم تغطى بما يشبه الصحن وهو ما يُعرف بالمشهف المصنوع من الفخار أو من الحديد الرقيق السماكة ثم تغطى ببقية الرماد والجمر وتوقد عليها نار صغيرة حتى تصبح جاهزة لاستخرجها وتقديمها، وعادة ما يتنافس عديد من الأهالي في إعداد أكبر خبزة إمعاناً في كرم الضيافة.