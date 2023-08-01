"صخرة ومشهف".. روعة "الخبزة المقنّاة" تخطف زوّار مهرجان الأطاولة بالباحة

جذبت صناعة الخبزة المقنّاة زوّار وأهالي مهرجان الأطاولة التراثي بمنطقة الباحة؛ حيث يمتلك كل منطقة من مناطق المملكة سجلاً يعكس ثقافة ساكنيها جيلاً بعد جيل، وعادات وتقاليد تعد سمة لكل منطقة، ومنها الأكلات والأطباق بمختلف مسمياتها وطرق إعدادها وتحضيرها وتقديمها.
وتُعد "الخبزة المقنّاة" من الأطعمة الأساسية لأهالي المنطقة، حيث تعمل من دقيق القمح الذي يعجن بالماء، ثم يوضع على صخرة رقيقة السماكة بعد أن تسخن بإيقاد النار عليها ثم تغطى بما يشبه الصحن وهو ما يُعرف بالمشهف المصنوع من الفخار أو من الحديد الرقيق السماكة ثم تغطى ببقية الرماد والجمر وتوقد عليها نار صغيرة حتى تصبح جاهزة لاستخرجها وتقديمها، وعادة ما يتنافس عديد من الأهالي في إعداد أكبر خبزة إمعاناً في كرم الضيافة.
يُذكر أن الأكلات الشعبية في منطقة الباحة تعتمد في الغالب على المحاصيل الزراعية؛ كون المنطقة من المناطق الزراعية الخصبة؛ وذلك بوساطة مدرجاتها الزراعية ومصاطبها الخضراء التي تعد بمنزلة سلة الغذاء والمصدر الأساسي لأهالي المنطقة.