يوم على بتر قدمه قصاصًا.. "العطوي" يناشد خصمه عبر "سبق" العفو.. وأهل الخير التدخُّل

يرقد الشاب عواد العطوي (42 عامًا) في قسم الجراحة بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك استعدادًا لتنفيذ الحكم الصادر بحقه ببتر قدمه اليمنى قصاصًا؛ إذ من المقرر أن يخضع لعملية جراحية صباح غد الأحد.
وناشد ذوو "العطوي" خصمه العفو عن ابنهم في تنفيذ الحق الخاص فيما يخص بتر القدم، وخصوصًا أنه أحد أبناء عمومتهم.
وتعود تفاصيل القضية قبل نحو ستة أعوام ونصف العام عندما اعتدى "العطوي" على شاب آخر بسبب خلاف بينهما بإطلاق النار عليه في بطلقات عدة، تسببت بتلف القدم اليمنى وبترها، وحكم عليه حكمًا قطعيًّا ببتر قدمه اليمنى قصاصًا، ودفع مبلغ 335 ألف ريال عن باقي الإصابات.
والآن بعد أن أنهى "العطوي" مدة السجن ستة أعوام ونصف العام، وهي تمثل الحق العام، يرقد في المستشفى بانتظار عملية بتر القدم.
وفي سياق متصل تحدث الوكيل الشرعي للشاب عواد قائلاً: "ابن العم عواد العطوي قضى في السجن ستة أعوام ونصف العام، وفُصل من عمله، وهو نادم على ما حدث في لحظة حضر فيها الشيطان، وسيطر الغضب على العقل، ويطلب الصفح والعفو من ابن عمه {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}".
وناشد "العطوي" عبر "سبق" أهل الخير التدخل لتأجيل التنفيذ أيامًا عدة؛ لعل الله يُحدث خيرًا. كما يطالب أهل الخير والوجهاء ببذل الجهود؛ عسى أن يلين قلب خصمهم، ويعفو لوجه الله.