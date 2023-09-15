يوم على بتر قدمه قصاصًا.. "العطوي" يناشد خصمه عبر "سبق" العفو.. وأهل الخير التدخُّل

وفي سياق متصل تحدث الوكيل الشرعي للشاب عواد قائلاً: "ابن العم عواد العطوي قضى في السجن ستة أعوام ونصف العام، وفُصل من عمله، وهو نادم على ما حدث في لحظة حضر فيها الشيطان، وسيطر الغضب على العقل، ويطلب الصفح والعفو من ابن عمه {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}".