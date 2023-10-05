بينها "سرب".. "الرياعي" يتحدث عن المشروعات المرتقبة للمكتبة الرقمية السعودية

كشف المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية، الدكتور سليمان بن إبراهيم الرياعي، أن المكتبة لديها عدد من المشاريع الحديثة في طور التدشين من ضمنها مشروع "سرب" الخاص بالأبحاث السعودية، و مشروع المجلات السعودية، وأيضًا شبكة الجامعات السعودية، وعدد من الأحداث العلمية التي تهم الباحثين والدارسين.