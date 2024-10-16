شركة T2 تعلن استحواذها على حصة مؤثرة في شركة Florinz لتعزيز التكامل التكنولوجي والتسويقي

أعلنت شركة T2، المتخصصة في تطوير الحلول الرقمية المبتكرة، خلال مشاركتها في مؤتمر Gitex 2024 العالمي، عن استحواذها على حصة مؤثرة في شركة Florinz، الرائدة في تقديم الحلول التسويقية التكنولوجية. يأتي هذا الاستحواذ ضمن استراتيجية T2 لتعزيز حضورها في السوق وتقديم خدمات متكاملة لعملائها عبر مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانيات Florinz في مجال التسويق التكنولوجي.