شركة T2 تعلن استحواذها على حصة مؤثرة في شركة Florinz لتعزيز التكامل التكنولوجي والتسويقي

أعلنت شركة T2، المتخصصة في تطوير الحلول الرقمية المبتكرة، خلال مشاركتها في مؤتمر Gitex 2024 العالمي، عن استحواذها على حصة مؤثرة في شركة Florinz، الرائدة في تقديم الحلول التسويقية التكنولوجية. يأتي هذا الاستحواذ ضمن استراتيجية T2 لتعزيز حضورها في السوق وتقديم خدمات متكاملة لعملائها عبر مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانيات Florinz في مجال التسويق التكنولوجي.
شركة Florinz بدأت أعمالها بتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة في قطاع العيادات الطبية، وسرعان ما توسعت إلى قطاعات التجزئة والأغذية والمشروبات، حيث قدمت خدماتها لعدد من كبرى الشركات في المنطقة، وحققت شهرة واسعة بتقديم أدوات تسويقية تعتمد على التقنية العالية.
وفي تعليق على الصفقة، قال المهندس عبدالله الدوسري، العضو المنتدب لشركة : T2"نحن سعداء بإتمام هذا الاستحواذ الاستراتيجي الذي يدعم رؤيتنا في تقديم حلول شاملة ومتكاملة لعملائنا. Florinz شركة تمتلك تاريخاً مميزاً في تقديم حلول تسويقية تكنولوجية مبتكرة، ونتطلع إلى دمج خبراتها مع قدراتنا المتقدمة لتوسيع نطاق خدماتنا بشكل أكبر."
من جانبه، أكد غياث الأمين، الرئيس التنفيذي لشركة Florinz، أن هذا الاستحواذ يمثل خطوة مهمة للشركة قائلاً: "نحن متحمسون للانضمام إلى T2، حيث يتيح لنا هذا التعاون الاستفادة من الموارد الواسعة والخبرات القوية التي تمتلكها الشركة لتعزيز خدماتنا والتوسع في قطاعات جديدة. نعتقد أن هذه الشراكة ستدعم مساعينا لمواصلة الابتكار وتقديم حلول تكنولوجية تسويقية تلبي احتياجات عملائنا وتحقق نجاحات جديدة."
نبذة عن شركة: T2 تأسست شركة T2 في الرياض، وهي شركة رائدة في تطوير الحلول الرقمية المتقدمة التي تهدف إلى تسهيل الأعمال عبر تقديم منتجات وخدمات مبتكرة. تركز T2 على تلبية احتياجات السوق السعودي والإقليمي من خلال توفير حلول تقنية عالية الجودة تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، أتمتة العمليات، والخدمات السحابية. تعمل الشركة على توسيع نطاق خدماتها باستمرار عبر شراكات استراتيجية واستثمارات طموحة، حيث قدمت خدماتها لأكثر من 7,000 عميل في القطاعين العام والخاص.