أمير الباحة: نجاح "قمة جدة" يؤكد دور السعودية في جمع كلمة كل العرب

وقال أمير الباحة في تصريح بهذه المناسبة: "إن هذا النجاح الذي حققته المملكة العربية السعودية في قيادة القمة العربية، التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله-، يُعدُّ نجاحًا عظيمًا بما حظيت به من حضور عالي المستوى لقادة الدول العربية، وبما أنتجته من قرارات مهمة، تهدف إلى خدمة جميع دول وشعوب المنطقة.. ويُعدُّ تحقيقًا لدورها الريادي الإقليمي والعالمي". مؤكدًا أن انعقاد هذه القمة التاريخية يُعدُّ عاملاً رئيسيًّا لدعم التعاون نحو عصر جديد من التقدم والأمن والازدهار والتنمية المشتركة.