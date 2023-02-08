الأولى من نوعها.. جراحة ناجحة لاستئصال وإعادة بناء الثدي لمريضة بتخصصي الطائف

تَمكن فريق طبي بالمستشفى التخصصي في الطائف، من إجراء عملية استئصال وإعادة بناء الثدي في نفس الوقت لمريضة تم تشخيصها بسرطان الثدي.
وأوضحت "صحة الطائف" أن المريضة حضرت لعيادة جراحة الثدي والغدد؛ لإجراء الكشف.. وبعد عمل الأشعة اللازمة تَبين وجود ورم سرطاني بالثدي في المرحلة الأولى، وبعد تحديد الخطة العلاجية من قِبَل لجنة الأورام المشتركة؛ تَقرر إجراء عملية لاستئصال كامل أنسجة الثدي وإعادة بنائه.
وتم إجراء العملية مع المحافظة على الجلد وإزالة الغدد اللمفاوية الحارسة، ومن ثم إعادة بناء الثدي التجميلي.
واستغرقت العملية ٦ ساعات وخرجت المريضة في اليوم الثالث وتمت معاينتها في العيادة الخارجية بعد أسبوعين من خروجها بدون مضاعفات.
يُذكر أن هذه العملية هي الأولى من نوعها في "صحة الطائف"، ويتم إجراء مثل هذه العمليات لبعض الحالات التي يتم تشخيصها في المراحل الأولية لسرطان الثدي بعد تحديد امتداد وحجم الورم؛ حيث قامت وحدة جراحة الثدي والغدد لعام ٢٠٢٢م في العيادات الخارجية بخدمة ١٥٧٧ مستفيدًا، وتشخيص ٩٩ حالة بسرطان الثدي وقامت لجنة الأورام المتعددة بمناقشة ٢١٩ حالة وتم إجراء ١٣٧ عملية.