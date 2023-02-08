الأولى من نوعها.. جراحة ناجحة لاستئصال وإعادة بناء الثدي لمريضة بتخصصي الطائف

يُذكر أن هذه العملية هي الأولى من نوعها في "صحة الطائف"، ويتم إجراء مثل هذه العمليات لبعض الحالات التي يتم تشخيصها في المراحل الأولية لسرطان الثدي بعد تحديد امتداد وحجم الورم؛ حيث قامت وحدة جراحة الثدي والغدد لعام ٢٠٢٢م في العيادات الخارجية بخدمة ١٥٧٧ مستفيدًا، وتشخيص ٩٩ حالة بسرطان الثدي وقامت لجنة الأورام المتعددة بمناقشة ٢١٩ حالة وتم إجراء ١٣٧ عملية.