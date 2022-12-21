"سلام" أكثر علامة سعودية ابتكاراً ونمواً في قطاع الاتصالات في المملكة بحسب جوائز مجلة جلوبال براندز 2022

وكانت "سلام" إحدى شركتي الاتصالات السعوديتين ومن بين شركات الاتصالات القليلة في منطقة الشرق الأوسط التي تم تكريمها منذ عام 2018 إلى جانب عدد من الشركات العالمية الرائدة، ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة لتقديم خدمات وتجارب متميزة في القطاع.