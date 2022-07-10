أحد أبطال الحد الجنوبي: استضافة الملك لنا للحج بلسم للجراح

أكد فهد الأسمري، أحد أبطال الحد الجنوبي، أن استضافته وأسرته ضمن برنامج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة؛ جاءت بلسماً للجراح والإصابات التي لا يراها إلا أنها وسام شرف وعزة على سواعد الأبطال ومصدراً للفخر له ولأبنائه وأقاربه.