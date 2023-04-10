الأشعة التداخلية تنقذ سبعينية بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

وفي التفاصيل، وصلت لقسم الطوارئ مواطنة سبعينية تشتكي من ضيق في التنفس واستفراغ دم، وبعد الفحوصات اللازمة وعمل الأشعة المقطعية تبيّن وجود علامات قديمة لإصابتها بالدرن ووجود نزيف رئوي، وعلى الفور قرر الفريق الطبي إجراء عملية عاجلة عن طريق الأشعة التداخلية؛ نظرًا لصعوبة التداخل الجراحي العادي مع مثل هذه الحالات؛ حيث إن نفث الدم هو حدث سريري مخيف ومهدد للحياة والمرضى الذين يعانون من أمراض الرئة الالتهابية المزمنة؛ مثل توسّع القصبات والسلّ والتليف الكيسي يصابون بتضخم وهشاشة الشرايين القصبية التي قد تؤدي إلى نفث الدم سريريًا، ويعيق عملية التنفس، ويهدد حياة المريض بالاختناق.