الأشعة التداخلية تنقذ سبعينية بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

تمكّن أطباء مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ومن خلال التدخل عبر الأشعة التداخلية من إنقاذ مواطنة تبلغ من العمر 76 سنة مصابة بالدرن ونزيف رئوي حادّ.
وفي التفاصيل، وصلت لقسم الطوارئ مواطنة سبعينية تشتكي من ضيق في التنفس واستفراغ دم، وبعد الفحوصات اللازمة وعمل الأشعة المقطعية تبيّن وجود علامات قديمة لإصابتها بالدرن ووجود نزيف رئوي، وعلى الفور قرر الفريق الطبي إجراء عملية عاجلة عن طريق الأشعة التداخلية؛ نظرًا لصعوبة التداخل الجراحي العادي مع مثل هذه الحالات؛ حيث إن نفث الدم هو حدث سريري مخيف ومهدد للحياة والمرضى الذين يعانون من أمراض الرئة الالتهابية المزمنة؛ مثل توسّع القصبات والسلّ والتليف الكيسي يصابون بتضخم وهشاشة الشرايين القصبية التي قد تؤدي إلى نفث الدم سريريًا، ويعيق عملية التنفس، ويهدد حياة المريض بالاختناق.
وأشارت "صحة الطائف" إلى أن التدخل الجراحي لوقف النزيف خطير ومستحيل في كثير من الأحيان في هؤلاء المرضى المصابين بأمراض الرئة، غير أن القسطرة عن طريق الأشعة التداخلية للشرايين القصبية التي تغذي المناطق المصابة أنها علاج فعال للسيطرة على النزيف باستخدام القسطرة الدقيقة والأسلاك الإرشادية الحديثة، والتي هي آمنة ويستجيب لها المريض.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء لا يؤثر على الأعضاء الداخلية لجسم المريض، وإنما يقوم بإيقاف النزيف، ومن ثم استكمال الخطة العلاجية للمريض حتى يتماثل للشفاء.
يُذكر أن العملية عبر الأشعة التداخلية استغرقت 3 ساعات خرجت بعدها المريضة في حالة مستقرة، ولله الحمد وقد غادرت المستشفى بعد يومين.
يُذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي أجرى خلال الربع الأول أكثر من 2500 عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح.