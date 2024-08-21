"سدايا" تطلق الهوية الجديدة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة "GAIN"

وتتكوّن حروف "GAIN" من مزيج من ألوان الأبيض والبنفسجي والأسود، ويرمز اللون البنفسجي إلى دلالات الابتكار والشغف والتطور التقني، واللون الأسود إلى سطوة تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وقوة حضورها في عصرنا الحالي، في حين يرمز اللون الأبيض إلى النقاء.