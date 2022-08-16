فرص وحالات وحذف.. تفاصيل من "تحديث إجراءات رخصة الوظائف التعليمية"

ويعد تحديث ضوابط الرخصة المهنية للوظائف التعليمية دعماً استثنائياً، يحصل عليه المعلم والمعلمة من الهيئة، التي تهدف إلى تحديث إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية في المقام الأول، إلى جانب دعم وتسهيل تلك الإجراءات، وتجسّد هذا في حذف شرط وجوب إصدار الرخصة خلال 12 شهر من إعلان نتيجة الاختبار الأحدث (الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي)، فضلاً عن أن تحديث شروط الترخيص، الذي ورد في المادة السادسة من ضوابط إصدار الرخصة المهنية الحديثة، جاءت لتوضيح وتسهيل إجراءات إصدار وتجديد الرخصة المهنية.