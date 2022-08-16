فرص وحالات وحذف.. تفاصيل من "تحديث إجراءات رخصة الوظائف التعليمية"

عكس قرار هيئة تقويم التعليم والتدريب بتحديث إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية بشقيها العام والتخصصي، كثيراً من الإيجابيات والفوائد التي تصب في مصلحة المعلمين والمعلمات الراغبين في تطوير إمكاناتهم المهنية، والارتقاء بمستواهم العملي ضمن منظومة التعليم السعودي.
ويسهّل القرار كثيراً من الإجراءات التي كان ينبغي للمعلمين والمعلمات الالتزام بها كاملة في وقت سابق، وأشار كثير منهم إلى أن بعض تلك الإجراءات تبدو معقدة، وتحد من الحصول على الرخصة المهنية بسهولة.
وكانت الهيئة قد أعلنت تحديث الإجراءات بالحذف تارة، والتعديل تارة أخرى. وقامت ـ على سبيل المثال ـ بحذف شرط على المتقدم بطلب إصدار الرخصة، بألا يكون قد مضى أكثر من سنة ميلادية على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث (الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي)، إضافة إلى تحديث شروط الترخيص في المادة السادسة.
ويعد تحديث ضوابط الرخصة المهنية للوظائف التعليمية دعماً استثنائياً، يحصل عليه المعلم والمعلمة من الهيئة، التي تهدف إلى تحديث إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية في المقام الأول، إلى جانب دعم وتسهيل تلك الإجراءات، وتجسّد هذا في حذف شرط وجوب إصدار الرخصة خلال 12 شهر من إعلان نتيجة الاختبار الأحدث (الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي)، فضلاً عن أن تحديث شروط الترخيص، الذي ورد في المادة السادسة من ضوابط إصدار الرخصة المهنية الحديثة، جاءت لتوضيح وتسهيل إجراءات إصدار وتجديد الرخصة المهنية.
ورغم أن جميع التحديثات أثلجت الصدور، إلا أن الأمر اللافت للنظر في تلك التحديثات أن مدة سريان الرخصة المهنية، تقرر أن يبدأ من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها، مع إيجاد 3 حالات مناسبة لجميع الظروف التي وردت في المادة السادسة؛ حيث نالت "هيئة تقويم التعليم" الإشادة لتوضيح مدة سريان الرخصة، في المادة السادسة في الضوابط الجديدة لإصدار الرخصة المهنية.
ويعد قرار تحديث ضوابط الرخصة المهنية، دعماً مباشراً للمعلم والمعلمة، يهدف إلى مساعدتهم على الحصول على الرخصة المهنية بسهولة وانسيابية، تحقق لهم طموحاتهم في الارتقاء بمستواهم الفني في سلك التعليم، وهذه الانسيابية لم تكن موجودة بهذا القدر في ظل الضوابط السابقة.
يأتي التحديث بمكانة فرصة للمعلمين والمعلمات الذين لم يدخلوا اختبار الرخصة أو الذين سوف يدخلون مهنة التعليم، إذ يمكنهم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية (العام) في تاريخ 29 أغسطس الجاري للرجال، وفي 5 سبتمبر المقبل للنساء، وسيعقد الاختبار من 11 حتى 14 نوفمبر المقبل، وأما اختبار الرخصة المهنية (التخصصي) فسيكون التسجيل في 29 أغسطس الجاري للرجال، وفي 5 سبتمبر 2022م للنساء، وسيعقد الاختبار من تاريخ 21 حتى 25 يناير المقبل.
وبتحديث الإجراءات وتخفيفها، تتجسّد الفرصة أكثر لمَن لديه نتيجة اختبار رخصة مهنية، بطلب إصدار الرخصة خلال سنة ميلادية، من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث؛ وستكون صلاحية الرخصة 5 سنوات من تاريخ إصدارها؛ حيث عند التقديم على طلب إصدار الرخصة بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث، سيتم احتساب صلاحية الرخصة 5 سنوات من تاريخ انتهاء تلك السنة.