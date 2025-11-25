"انسجام عالمي 2".. فعاليات ثقافية وترفيهية تستقطب آلاف الزوار في خامس أيام الثقافة اليمنية

تواصل مبادرة "انسجام عالمي 2" استقبال آلاف الزوار في خامس أيام أسبوع الثقافة اليمنية، إذ شهدت مواقع الفعاليات حضورًا كثيفًا من العائلات والمقيمين من مختلف الجنسيات، وسط أجواء ثقافية وترفيهية عكست أصالة الموروث اليمني وتنوعه الثقافي.
وشهدت المبادرة، التي تنظمها وزارة الإعلام بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وبرنامج جودة الحياة، إقامة أكثر من 30 فعالية يمنية متنوعة توزعت بين العروض الشعبية والفقرات الترفيهية والفنية، إضافة إلى التجارب التفاعلية المخصصة للأسرة والطفل، بمشاركة أكثر من 80 فنانًا ومؤديًا يقدمون لوحات تعبّر عن عمق الفنون اليمنية.
وتوفر فعاليات أسبوع الثقافة اليمنية للزوار تجربة ثقافية متكاملة، تبدأ باستعراض الحرف التقليدية والأزياء التراثية والمأكولات اليمنية الأصيلة، وصولاً إلى عروض تحاكي تفاصيل الحياة اليومية في المدن والقرى اليمنية.
كما قدمت الفرق الشعبية مجموعة من الفنون الاستعراضية التي حظيت بتفاعل كبير من الجمهور.
وتشهد فعاليات الأسبوع زيارات رسمية ووفودًا دبلوماسية من عدة دول، للاطلاع على ما تقدمه المبادرة من فعاليات ثقافية وقصص إنسانية تعكس رسالتها في تعزيز التواصل بين الشعوب.
وتهدف مبادرة "انسجام عالمي 2" إلى تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة عبر تسليط الضوء على 14 ثقافة عالمية، من خلال فعاليات ثقافية وترفيهية تجسّد التنوع الثقافي الذي تحتضنه المملكة.