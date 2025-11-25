"انسجام عالمي 2".. فعاليات ثقافية وترفيهية تستقطب آلاف الزوار في خامس أيام الثقافة اليمنية

وشهدت المبادرة، التي تنظمها وزارة الإعلام بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وبرنامج جودة الحياة، إقامة أكثر من 30 فعالية يمنية متنوعة توزعت بين العروض الشعبية والفقرات الترفيهية والفنية، إضافة إلى التجارب التفاعلية المخصصة للأسرة والطفل، بمشاركة أكثر من 80 فنانًا ومؤديًا يقدمون لوحات تعبّر عن عمق الفنون اليمنية.