بمشاركة 43 جهة حكومية وتمويلية.. "منشآت" تنظم أسبوع التمويل غدًا

ويستضيف "أسبوع التمويل" في مجالس دعم المنشآت مجموعةً من أبرز الخبراء المعنيين بمجال تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال؛ من بينهم الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، الذين سيناقشون أبرز التحديات التي تواجه المنشآت في الحصول على التمويل المناسب وأبرز المنتجات التمويلية الحديثة في القطاع. وتتضمن فعاليات الأسبوع حضور أكثر من 43 جهة حكومية وتمويلية؛ لعرض خدماتهم ومبادراتهم ومنتجاتهم التمويلية أمام أصحاب الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من العروض الحصرية خلال الأسبوع.