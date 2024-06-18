رفع التهنئة للقيادة.. أمير تبوك: جهود الدولة ورعايتها تحقق نجاحاً مبهراً في خدمة ضيوف الرحمن

ونوه الأمير خالد بن سعود بما تحقق من خدمات وتسهيلات وإنجازات نعم بها ضيوف الرحمن، وما قُدِّم من جهود متميزة، وما صاحبها من تيسير وأمن وطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وما تحقق من تميز في تنفيذ جميع الخطط، تجسد اهتمام وحرص القيادة حفظها الله على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.