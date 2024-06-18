رفع التهنئة للقيادة.. أمير تبوك: جهود الدولة ورعايتها تحقق نجاحاً مبهراً في خدمة ضيوف الرحمن

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ.
وقال أمير المنطقة في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-: "يشرّفني باسمي ونيابة عن جميع أهالي منطقة تبوك أن أرفع لكم صادق التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ، وما صاحب ذلك من تميز في تنفيذ كل مراحل المناسك، ليؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة".
وأضاف:" لقد كان لحرصكم وتوجيهاتكم واهتمامكم -رعاكم الله- على كل ما وفرته الدولة لخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والزائرين من خدمات ومشاريع جديدة في المشاعر المقدسة وما سخرته من إمكانات وجندته من طاقات بشرية وتقنية لتقديم أرفع وأرقى وأنجح الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم الأثر الكبير فيما تحقق من نجاح وتميز، سائلاً المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه لمواصلة العطاء لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن والله يحفظكم ويرعاكم".
كما رفع نائب أمير المنطقة الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام على الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية كافة.
ونوه الأمير خالد بن سعود بما تحقق من خدمات وتسهيلات وإنجازات نعم بها ضيوف الرحمن، وما قُدِّم من جهود متميزة، وما صاحبها من تيسير وأمن وطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وما تحقق من تميز في تنفيذ جميع الخطط، تجسد اهتمام وحرص القيادة حفظها الله على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.
وقال: "نرفع لمقامكم الكريم الشكر والتقدير والعرفان والتهنئة بمناسبة نجاح موسم الحج، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى أولاً، ثم لكريم الرعاية والمتابعة والتوجيهات السديدة سائلاً المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بحفظه وأن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها ورخاءها.