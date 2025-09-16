بالمرصاد.. الجهات المختصة تُحبط تهريب أكثر من 300 كجم مخدرات وتقبض على 12 مخالفًا بجازان وعسير

أسفرت الجهود الأمنية المشتركة عن تنفيذ عدة ضبطيات نوعية في مناطق مختلفة، عكست جاهزية رجال الأمن ويقظتهم في التصدي لجرائم تهريب وترويج المخدرات، وحماية المجتمع من آفة السموم.
ففي محافظة العارضة بمنطقة جازان، تمكنت دوريات الأفواج الأمنية من القبض على أربعة مخالفين من الجنسية اليمنية بحوزتهم 8 كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وفي عملية أخرى، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم – كلاهما من الجنسية اليمنية – لترويجهما 80 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.
كما أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود بقطاع الدائر في جازان عن ضبط 6 مخالفين من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية بحوزتهم 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وفي قطاع الربوعة بمنطقة عسير، ألقت دوريات حرس الحدود القبض على مخالفَين من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما 80 كيلوجرامًا من نبات القات.
وأكدت الجهات الأمنية استمرارها في مكافحة تهريب وترويج المخدرات، مشددة على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر الأرقام (911) في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) والبريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa)، مع التأكيد على سرية البلاغات وحماية هوية المبلّغين.