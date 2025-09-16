بالمرصاد.. الجهات المختصة تُحبط تهريب أكثر من 300 كجم مخدرات وتقبض على 12 مخالفًا بجازان وعسير

وأكدت الجهات الأمنية استمرارها في مكافحة تهريب وترويج المخدرات، مشددة على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر الأرقام (911) في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) والبريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa)، مع التأكيد على سرية البلاغات وحماية هوية المبلّغين.