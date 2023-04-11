الجبر التجارية تطلق حملتها الرمضانية لتملّك سيارتَي كيا K5 وكيا سيلتوس

وعن هذه الحملة تحدث السيد وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الجبر قائلاً: نحرص في شركة الجبر على تصميم وتنفيذ عروض مبتكرة مناسبة لعملائنا، وذلك من خلال التواصل مع شركائنا في شركة التمويل للحصول على أفضل الحلول التمويلية الممكنة التي تساعد العملاء على تحقيق رغبتهم في تملّك سيارات كيا المتميزة بقوة أدائها وروعة تصاميمها، وفي هذه الحملة ركّزنا على كيا K5 وكيا سيلتوس بناءً على الدراسات الداخلية التي نقوم بها ونحلّل رغبات عملائنا وملاحظاتهم التي هي محل تقديرنا وتفاعلنا المستمر.