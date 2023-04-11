الجبر التجارية تطلق حملتها الرمضانية لتملّك سيارتَي كيا K5 وكيا سيلتوس

أعلنت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا عن إطلاق حملتها الرمضانية والتي تتضمن حلولاً تمويلية مميزة لتملّك سيارتَي كيا K5 وكيا سيلتوس، وذلك بالتعاون مع شركة الجبر للتمويل، وتشتمل الحملة على عرض إيجار تمويلي يصل لمدة 60 شهراً وعمولة تمويل تبدأ من 4.99% إلى 6.50%؛ حيث تبدأ قيمة القسط الشهري لسيارة كيا K5 من مبلغ 1414 ريالاً، وكيا سيلتوس 1289 ريالاً.
وعن هذه الحملة تحدث السيد وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الجبر قائلاً: نحرص في شركة الجبر على تصميم وتنفيذ عروض مبتكرة مناسبة لعملائنا، وذلك من خلال التواصل مع شركائنا في شركة التمويل للحصول على أفضل الحلول التمويلية الممكنة التي تساعد العملاء على تحقيق رغبتهم في تملّك سيارات كيا المتميزة بقوة أدائها وروعة تصاميمها، وفي هذه الحملة ركّزنا على كيا K5 وكيا سيلتوس بناءً على الدراسات الداخلية التي نقوم بها ونحلّل رغبات عملائنا وملاحظاتهم التي هي محل تقديرنا وتفاعلنا المستمر.
وأشار بغدادي إلى أن عرض حملة رمضان مستمر إلى ما بعد نهاية إجازة عيد الفطر المبارك وتحديداً بنهاية شهر أبريل 2023.
وتتميز سيارة كيا سيلتوس بتفاصيل تصميم مميزة، الأمر الذي يضفي على هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة جواً من المزايا الرياضية المدهشة، فهي تجمع بين المزايا التقنية التي تستشرف المستقبل والمساحات الرحبة الرائدة في فئتها، ومزودة بمجموعة من مزايا الأمان الرائعة ذات المستوى العالمي، وقوة الأداء.
وتتميز سيارة كيا "K5" بطابع رياضي عصري وجريء، كما تمتاز واجهتها بالتطوير الجديد لواجهة السيارة على هيئة "أنف النمر" التي تتميز بها سيارات كيا، والمتمثل في تصميم واسع ثلاثي الأبعاد يدمج كلاً من الشبك والمصابيح الأمامية بشكل عضوي أكثر مقارنة بالموديلات السابقة من سيارة كيا "K5"، كما تم تصميم نسيج الشبك الأمامي على هيئة جلد سمك القرش الذي يتمتع بشكل رياضي وقوي، حيث تم تشكيل الشبك من مصفوفة من العناصر المتشابكة لإضفاء مظهر أنيق وديناميكي، وإلى جانب روعة التصميم الداخلي والخارجي تمتلك السيارة محركاً قوياً يمنحها جودة الأداء.