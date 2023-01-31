وزير الصحة يزور جناح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بمعرض ومؤتمر الصحة العربي "Arab Health"

تفضل وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بزيارة لجناح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 "Arab Health"، والمُقام في دبي خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، بمشاركة أكثر من 3000 شركة من 45 دولة؛ وذلك لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات الطبية؛ حيث كان في استقبال الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي المكلف وعدد من مسؤولي المجموعة.