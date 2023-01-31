وزير الصحة يزور جناح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بمعرض ومؤتمر الصحة العربي "Arab Health"

تفضل وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بزيارة لجناح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 "Arab Health"، والمُقام في دبي خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، بمشاركة أكثر من 3000 شركة من 45 دولة؛ وذلك لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات الطبية؛ حيث كان في استقبال الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي المكلف وعدد من مسؤولي المجموعة.
واستمع أثناء الزيارة إلى شرح مفصل عن منجزات المجموعة نحو قيادة الابتكار في الرعاية الصحية والتحول الرقمي وإسهاماتها في ذلك، بالإضافة إلى تجربتها في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجهودها في تطوير أنظمة الرعاية الصحية، وكذلك عن المشروعات التي تعتزم المجموعة تشغيلها قريبًا، والمشاريع المزمع إنشاؤها مستقبلًا.
الجدير بالذكر أن المجموعة تستهدف من المشاركة في هذا المعرض، التعريف بخدماتها في مجال قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة على مستوى المنطقة، وأيضًا تسليط الضوء على إمكاناتها الريادية في مجال تصميم وتشغيل وتطوير المشروعات الصحية؛ لا سيما بعد خبراتها المتراكمة والطويلة، والتي مكّنتها من تشغيل 22 منشأة طبية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين.
ويحظى معرض ومؤتمر الصحة العربي "Arab Health"، بمشاركة واسعة من جهات حكومية ومؤسسات وشركات طبية محلية وإقليمية ودولية؛ حيث يُعد هذا الحدث السنوي من أهم وأكبر المؤتمرات والمعارض الطبية في منطقة الشرق الأوسط.