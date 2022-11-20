"الراجحي المالية" الأولى عالمياً في إصدارات الصكوك وفق تصنيف بلومبرغ 2022

من جانبه عبّر الأستاذ وليد بن حمد الراشد الحميد، الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية، عن اعتزازه بثقة المصرف، وبالمساهمة في تنويع المنتجات الاستثمارية، مؤكدًا الدور الرائد في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، والذي يعد أحد أهم أهداف برنامج تطوير القطاع المالي. كما عبّر عن شكره لهيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية.