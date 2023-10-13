طرح مخطط الملقا في محافظة الخرج للبيع بالمزاد العلني

ويقع مُخطَّط الملقا في قلب محافظة الخرج، ويتبَّوأ مركزًا جغرافيًّا هامًّا على تقاطع طريق الملك عبدالله، وطريق الملك عبدالعزيز، في موقعٍ يُعَدُّ من أهم المواقع التي تحظى بطلبٍ عالٍ للسكن والاستثمار، وعلى مساحةٍ تزيد على 930 ألف متر مربع بأراضٍ متعددةٍ تتنوَّع استخداماتها بين سكنيٍّ، وتجاريٍّ، وتجاريٍّ متعدِّد الأدوار؛ ليُقدِّم منتجاتٍ عقاريةً تُوائِم أهدافَ البرنامج الإسكانيّ الذي يسعى بشكلٍ دَؤُوبٍ لِتغطية احتياج نُموِّ الحياةِ المتسارع في المملكة.